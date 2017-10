343 tony żywności zebrano podczas zbiórki w ostatni weekend

343 tony żywności zebrano podczas zbiórki „Podziel się Dobrym Posiłkiem” przeprowadzonej w ostatni weekend w ponad 2000 sklepów przez Federację Polskich Banków Żywności.

Z produktów zebranych podczas zbiórki żywności organizowanej przez Banki Żywności w partnerstwie z firmą Danone będzie można przygotować co najmniej 686 tys. posiłków. Wciąż trwa zbiórka internetowa na portalu charytatwni.allegro.pl. W serwisie tym do końca października można kupować paczki z żywnością za 5, 10, 15 i 50 zł. Każda paczka to odpowiednio 3, 6, 7 lub 15 posiłków dla dzieci.

Do tej pory udało się zebrać 343 tony jedzenia, głównie płatków śniadaniowych, odżywek dla najmłodszych, mleka i produktów zbożowych. Banki Żywności rozpoczęły już przekazywanie darów adresatom pomocy. Produkty trafią do świetlic i lokalnych organizacji, które na co dzień zajmują się opieką nad potrzebującymi dziećmi, m.in. do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ognisk wychowawczych, domów samotnej matki, oraz fundacji dla najuboższych rodzin.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.podzielsiedobrymposilkiem.pl.

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i niedożywieniu w Polsce. Zrzesza 32 Banki Żywności działające w całym kraju. Banki Żywności udzielają codziennej, bezpłatnej pomocy żywnościowej blisko 3,5 tys. organizacji i instytucji społecznych, za których pośrednictwem trafia ona do 2 mln osób.

PAP/RIRM