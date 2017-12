[TYLKO U NAS]Premier M. Morawiecki o relacjach z Ukrainą: Relację na przyszłość z Ukrainą można budować tylko na prawdzie

Na pewno nie odstąpimy od prawdy historycznej. Uważam, że relacje na przyszłość z Ukrainą można budować tylko na prawdzie – powiedział w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany o relacje Polska-Ukraina w kontekście zaszłości historycznych, szczególnie ludobójstwa na Wołyniu. Polityk podkreślił, że jego matka pochodzi z Stanisławowa i opowiadała mu o tym, co wydarzyło się na tych terenach, także o ludobójstwie.

– Moja mamusia pochodzi ze Stanisławowa, tam się urodziła i tam żyła do końca II wojny światowej […]. Opowiadała mi wiele razy co się działo tam na tych terenach, na północ od nich na Wołyniu z ludobójstwem Polaków przez Ukraińców. To są rzeczy, o których wiele przeczytałem, wiele zdjęć oglądnąłem i nigdy nie potrafię o tym myśleć inaczej niż ze łzami w sercu – mówił.

– Na pewno nie odstąpimy od prawdy historycznej. Uważam, że relacje na przyszłość z Ukrainą można budować tylko na prawdzie. Wielka i okrutna zbrodnia, która tam miała miejsce nie może być nijak relatywizowana – akcentował polityk.