E. Rafalska: Prawie 4 mln dzieci objętych programem „500 plus”

Prawie 4 mln dzieci jest objętych rządowym programem „500 plus”- poinformowała minister rodziny, prasy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny, która przybyła do Ostrowa Wielkopolskiego na Narodowy Kongres Rodzin, powiedziała, że gminy sprawnie realizują ten program. Zaznaczyła, że ze strony rządowej, jeżeli chodzi o finansowanie programu, nigdy nie było żadnych opóźnień w przekazywaniu środków.

– Po naszej stronie jest absolutnie pełne zabezpieczenie tych wydatków. Do tej pory, od uruchomienia programu – 1 kwietnia 2016 r., wydatkowaliśmy na ten program ponad 33 mld zł. To jest ten transfer, który idzie do samorządów, w tym są środki na wypłatę świadczeń, ale również na obsługę tego zadania. Jesteśmy już na styku prawie 4 mln dzieci, które korzystają z programu „500 plus”, a miesięczny transfer do samorządu od wielu miesięcy, chyba z wyjątkiem stycznia tego roku, przekracza dwa miliardy złotych – akcentowała minister.