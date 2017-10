[TYLKO U NAS] L. Dokowicz: Zaangażowanie ludzi w „Różaniec do Granic” przerosło nasze najśmielsze wyobrażenia

Otrzymujemy informacje z miast z centralnej Polski, że wręcz brakuje autobusów na wyjazd na granicę Polski, by 7 października uczestniczyć w wielkiej modlitewnej akcji „Różaniec do Granic” – powiedział w środowym programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja jeden z organizatorów wydarzenia Leszek Dokowicz.

Jak wskazywał gość Radia Maryja, zaangażowanie wielu środowisk jest bardzo budujące i przerosło najśmielsze wyobrażenia organizatorów. Jesteśmy bardzo zaskoczeni aktywnością wielu środowisk; ludzie bardzo mocno się angażują i potrafią się doskonale organizować – powiedział.

– Dochodzą do nas informacje, które przerosły nasze najśmielsze wyobrażenia. Np. w Tolkmicku będzie płynął statek pasażerski pełny pielgrzymów. Na Przełomie Dunajca będą płynąć Flisacy z uczestnikami naszej modlitwy. W jednej z parafii z centralnej Polski przyszła informacja, że wynajęto tam 11 autokarów. Z wielu miast przychodzą informacje, że brakuje autokarów, a w niektórych miejscach wręcz ich już nie ma – podkreślał współorganizator akcji „Różaniec do Granic”.

Gość programu „Aktualności dnia” odniósł się również do zagranicznych doniesień medialnych na temat inicjatywy.

– O „Różańcu do Granic” rozpisuje się już prasa na całym świecie. Można o tym przeczytać na portalach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Wielu ludzi zza granicy gratuluje Polakom takiego przedsięwzięcia, ponieważ przypominają, że Polska już pomagała w ten sposób światu, np. walcząc z nazizmem czy komunizmem. Teraz o nas piszą, że Polska kolejny raz daje przykład. To jest bardzo budujące – wskazał.

Leszek Dokowicz wyjaśnił też, w jaki sposób będzie wyglądała organizacja akcji „Różaniec do Granic”.

– 7 października udajemy się do jednego z tzw. kościołów stacyjnych. O godz. 11.00 we wszystkich tych kościołach rozpoczną się Msze św. razem z nabożeństwami, które przygotowała Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski specjalnie na to wydarzenie. Między godz. 13.00-14.00 jest zaplanowana przerwa, aby z kościołów stacyjnych wierni, kierowani przez wolontariuszy, mogli się udać na fizyczną granicę Polski. Wszystkie odcinki zostały już dokładnie zaplanowane i sprawdzone przez organizatorów. Tam fizycznie staniemy wokół granicy Polski. O godz. 14.00 rozpoczniemy wielką modlitwę różańcową – powiedział jeden z organizatorów akcji.