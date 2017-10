„Skorzystać z emerytury czy pracować dalej?” – takie pytanie zadają sobie setki tysięcy Polaków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił poprzedni wiek emerytalny; wszyscy ci, którzy chcą skorzystać z wcześniejszej emerytury mogą już składać wnioski w tej sprawie.

Od kilku dni placówki ZUS w całej Polsce przyjmują wnioski w sprawie przejścia na emeryturę.

W Wielkopolsce przed dylematem ewentualnego skorzystania z emerytury stoi prawie 50 tysięcy osób. Jak tłumaczy Tadeusz Dziuba z Prawa i Sprawiedliwości, po rządowej reformie ze świadczeń emerytalnych skorzystać mogą kobiety od 60 roku życia i mężczyźni od 65 roku życia.

– Powrót do poprzedniego wieku emerytalnego jest przywilejem, to znaczy ten, kto z jakiś powodów, czy to rodzinnych, czy zdrowotnych uzna, że swoją misję zawodową zakończył, może ją zakończyć – przypomina Tadeusz Dziuba.