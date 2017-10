Cała Polska zostanie dziś otoczona modlitwą różańcową

Dziś obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej, dlatego cała Polska zostanie otoczona granicą różańcową. W akcji „Różaniec do granic” wezmą udział wszystkie 22 diecezje położone przy granicach naszego kraju. Zachęcamy także do włączenia się w modlitwę za pośrednictwem Radia Maryja i TV Trwam.

Ogromne zainteresowanie inicjatywą „Różaniec do granic” potwierdza, że Polacy są narodem maryjnym – wskazuje ks. prof. Paweł Rytel–Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

– Mniej więcej 2,5 mln osób należy do kółek różańcowych. Ok. 160 tys. dzieci odmawia różaniec w Podwórkowych Kołach Różańcowych Dzieci. W sumie jest około 40 różnego rodzaju wspólnot różańcowych – mówi ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

Znaczącą rolę w propagowaniu modlitwy różańcowej odgrywają media katolickie – mówi Maciej Bodasiński, współorganizator „Różańca do granic”.

– Ta modlitwa, która ma miejsce na antenie Radia Maryja, w kołach żywego różańca, w różach różańcowych za dzieci, czy w domach, to jest modlitwa, która nas pootrzymuje w istnieniu. Głęboko wierzę w to, że ta modlitwa sprawia, że nasz kraj istnieje – mówi Maciej Bodasiński, współorganizator akcji i dodaje, że nie możemy na tym poprzestać.

– W tym roku Kościół ogłosił hasło duszpasterskie: „Idźcie i głoście”. A więc idziemy i głosimy naszą wiarę, manifestujemy ją – podkreśla.

Polacy w ramach inicjatywy „Różaniec do granic” będą modlić się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata – zaznacza Leszek Dokowicz, współorganizator akcji.

– Nie modlimy się przeciw nikomu, tylko modlimy się za. Modlimy się za inne narody, za własny naród – w tej intencji. Czyli jest to darmowy dar dla wszystkich ludzi – wskazuje Leszek Dokowicz.

W historii jest bardzo wiele przykładów potwierdzających, że zjednoczenie na modlitwie różańcowej przyniosło ogromne owoce – podkreśla ks. abp Stanisław Gądecki przewodniczący KEP.

– Każdy, kto przypomina sobie sytuację i rolę różańca w Austrii po zdobyciu jej przez sowietów, ten wie, jaką moc ma różaniec praktykowany przez cały naród. On sprawił, że praktycznie wojska rosyjskie wycofały się z Austrii – mówi ks. abp Gądecki.

Modlitwa będzie prowadzona w wielu wyjątkowych miejscach, m.in. na górskich szczytach. Do morskiej granicy wypłyną rybacy. Granicą państwa są również porty lotnicze, w których także będzie prowadzona modlitwa różańcowa, m.in. w kaplicy na lotnisku w Poznaniu.

Dokładnie o godz. 10.30 w 320 kościołach stacyjnych we wszystkich diecezjach na obrzeżach Polski uczestnicy „Różańca do granic” wysłuchają katechez. O godz. 11.00 odprawione zostaną Msze św., po których odbędą się adoracje Najświętszego Sakramentu. O godz. 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa w specjalnych strefach modlitwy przy fizycznej granicy Polski. Wszystkich tych, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w wydarzeniu, zapraszamy do duchowej łączności za pośrednictwem Telewizji Trwam i Radia Maryja. Zachęcamy także do przesyłania filmów z różańca do granic na adres film.rozaniec@gmail.com

TV Trwam News/RIRM