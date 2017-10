W najbliższą sobotę 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej cała Polska zostanie opleciona żywym różańcem. Tego dnia tysiące ludzi stanie wzdłuż granic naszego kraju, by zawierzyć siebie, swoje rodziny, Polskę i świat opiece Matki Bożej. „Różaniec do granic” to inicjatywa fundacji Solo Dios Basta.

Ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic” jest związana z 100. rocznicą objawień fatimskich oraz 140. rocznicą objawień w Gietrzwałdzie. Odmawianie modlitwy różańcowej było najważniejszą z próśb, jakie Matka Boża skierowała do trojga pastuszków Hiacynty, Łucji i Franciszka w Fatimie. 7 października tysiące ludzi odpowie na prośbę Maryi.

Tego dnia o godz.10.30 pielgrzymi spotkają się w 320 kościołach stacyjnych położonych wzdłuż granicy naszego kraju. Po odprawionej w nich Mszy św. udadzą się do „stref modlitwy”. Tam o godz. 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa. Odmówione zostaną 4 części różańca.

Mapa kościołów stacyjnych jest dostępna na stronie www.rozaniecdogranic.pl. W narodowej modlitwie może wziąć udział każdy: osoby duchowne, dorośli, młodzież i dzieci.

Do wzięcia udziału w „Różańcu do granic” zachęcają polscy księża biskupi oraz ambasadorzy akcji, wśród nich aktorzy, piosenkarze i dziennikarze.

Cezary Pazura przyznaje, że różaniec jest jego tarczą, na której spotyka się z Matką Boską.

– Wszystko ma swoje granice: państwa mają swoje granice, wolność ma swoje granice, tylko miłość nie ma granic i o miłość zawsze modlę się na swoim ukochanym drewnianym różańcu – mówi aktor.

Dariusz Kowalski będzie modlił się o pokój i błogosławieństwo

– Wszyscy będziemy mieli okazję wyjść na próg naszego domu, naszego wielkiego domu, jakim jest Polska i pomodlić się o pokój, błogosławieństwo dla niego oraz bezpieczeństwo dla nas – podkreśla aktor.

Przemysław Babiarz zaznacza, że modlitwa to wielkie współdziałanie z Bożą łaską, a modlitwa różańcowa to szczególne współdziałanie z Maryją.

– Czuję, że to trzeba podjąć i za Polskę, i za świat, bo to są dwie rzeczywistości wspólnie się warunkujące i przenikające. Nie ma Polski bez świata i nie ma świata bez Polski. A i Polska, i świat powinny być w naszych sercach jako wspólna troska – wskazuje dziennikarz sportowy.

Podczas akcji „Różaniec do granic” Dominika Figurska będzie modliła się w intencji małżeństw w kryzysach, aby rozwiązań swoich problemów nie szukały na salach rozpraw w sądach, ale aby wszystko oddawali Matce Bożej.

– Nie ma takiej sprawy, nie ma takiego problemu, którego Maryja nie mogłaby rozwiązać. I nie ma żadnego pytania bez odpowiedzi. Będę się modliła o otwartość na życie i o pokój w rodzinach – przyznaje aktorka.

https://twitter.com/DoGranic/status/913833937520267264

Z kolei Wojciech Modest Amaro będzie dziękował Maryi m.in. za nawrócenie i przemianę serca.

– Będę modlił się o miłość i miłosierdzie dla wszystkich Polaków, abyśmy przemieniali nasze zatwardziałe serca, pozbywali się swoich wad i byśmy znaleźli prawdziwy pokój tylko z Maryją – zwraca uwagę polski kucharz i restaurator.

Dominika #Figurska – ambasadorka #RóżaniecDoGranic! Posłuchaj w jakiej intencji będzie się modlić 7 października podczas wydarzenia! pic.twitter.com/2EHl89wwDU — RóżaniecDoGranic (@DoGranic) September 29, 2017

Do wzięcia udziału z modlitewnej inicjatywie zachęca również o. Benedykt Pączka, którego na misji w Republice Środkowoafrykańskiej przed terrorystami uratował właśnie różaniec.

– Często powtarzam ludziom, że największym kłamstwem demona jest to, żeby wskazać ci, że twoje życie jest tutaj na ziemi. Maryja wskazuje nam Jezusa, który jest w niebie – akcentuje kapłan.

https://twitter.com/DoGranic/status/914829134773268481

TV Trwam News/RIRM