Ostatni dzień świątecznej zbiórki żywności dla potrzebujących

Dziś drugi i ostatni dzień świątecznej zbiórki żywności dla osób potrzebujących. Ogólnopolską akcję „Tak, pomagam”, zorganizowała Caritas Polska. Jest to już jej trzynasta edycja.

W inicjatywę włączyło się około 20 tys. wolontariuszy. Akcję można wesprzeć w supermarketach, galeriach handlowych oraz sklepach osiedlowych. Co roku w zbiórce udaje się zebrać artykuły spożywcze, które jeszcze przed świętami trafiają do około 70 tys. najbardziej potrzebujących osób.

Produkty takie jak mleko, cukier czy makaron należy wrzucać do specjalnie oznakowanych koszy w sklepach i supermarketach, mówi Jan Zujewicz z działu komunikacji Caritas Polska.

– Aby włączyć się w akcję, należy zrobić zakupy i wrzucić do koszyków, które będą ustawione w różnych supermarketach polskich sieci handlowych. Są to produkty standardowe o długim terminie ważności, takie jak: mąka, makaron, cukier, ryż, kasza, słodycze, herbata. Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do najbiedniejszych osób: do dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych – informuje Jan Zujewicz.