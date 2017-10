MF: spada liczba pustych faktur

Od lipca 2016 r. resort finansów ujawnił puste faktury na około 1,5 mld zł. Nieprawidłowości zostały wykryte dzięki analizie Jednolitych Plików Kontrolnych. Liczba takich faktur stopniowo spada – informuje resort.

Głównym celem comiesięcznych rozliczeń jest uszczelnienie VAT. Procedura składania Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczy obecnie 107 tys. firm. Od 1 stycznia 2018 roku JPK będą musiały składać także mikroprzedsiębiorcy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski wymienia korzyści, które będą wiązać się ze stosowaniem JPK VAT dla najmniejszych firm.

– Eliminacja nieuczciwych kontrahentów, zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom lepszych i równych warunków na rynku. Drugą korzyścią będzie uporządkowanie pewnych danych nt. transakcji, co pozwala na lepszą kontrolę wewnętrzną przedsiębiorstw i weryfikację ze strony urzędu. Dzięki Plikowi Kontrolnemu VAT, Urząd Skarbowy będzie posiadał dane nt. transakcji przedsiębiorców, co zmniejszy niewątpliwie liczbę kontroli. Zakładamy, że tych kontroli będzie mniej, będą one bardziej efektywne i nakierowane na oszustwo – tłumaczy Paweł Cybulski.