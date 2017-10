Modlitewnik rodzinny

Elżbieta Wiater

To praktyczny zbiór modlitw – zwłaszcza do odmawiania w rodzinie. Zawiera najpiękniejsze modlitwy, które pomogą całej Twojej rodzinie dojrzewać i wzrastać w wierze. Z jego pomocą możesz wypraszać liczne łaski dla współmałżonka, powierzać Panu Jezusowi swoje dzieci, a także uczyć je, jak się modlić. Obok aktów zawierzenia i wielu modlitw o wstawiennictwo świętych, znajdziesz tutaj modlitwy, za sprawą których zaprosisz Pana Jezusa do swojego życia w każdej chwili – podczas nauki, pracy, codziennych obowiązków oraz problemów i życiowych wyzwań.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”