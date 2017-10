Jan Kiepura. Życie jak z bajki

Jan Kiepura to jeden z najsłynniejszych Polaków XX wieku, wielki artysta operowy, śpiewak, aktor i przede wszystkim wielki patriota. Jaki był naprawdę? Na to pytanie odpowiada ta znakomita biografia, która w ciekawy sposób przedstawia jego karierę, sylwetkę i charakter. Zawiera nieznane dotychczas epizody i zabawne anegdoty. Do książki dołączono płytę CD

z ariami operowymi, pieśniami i piosenkami w oryginalnym wykonaniu Jana Kiepury.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”