Polacy za granicą. Zamiast do bramki, uderza w drzwi – słabego sezonu Teodorczyka ciąg dalszy

Bez gola, ale za to z asystą i… czerwoną kartką. Łukasz Teodorczyk nie zaliczy dzisiejszego dnia do udanych. Chwilę przed końcem został wyrzucony z boiska za próbę wymuszenia rzutu karnego. We Włoszech przyzwoity występ odnotował Piotr Zieliński, jednak Napoli po raz kolejny nie wygrało.

Gdy wydawało się, że forma Łukasza Teodorczyka pnie się w górę, Polak nieodpowiedzialnym zachowaniem rozwiał wszelkie nadzieje na wywalczenie choćby punktu w rywalizacji z Charleroi. Napastnik pojawił się na murawie w 29. minucie. Anderlecht – choć w statystykach wyglądał lepiej – miał spore problemy z wykorzystywaniem wypracowanych okazji. Właściwie udało mu się to tylko raz, kiedy wynik był już niemal rozstrzygnięty (0:3). Asystę odnotował Teodorczyk, jednak już kilka chwil później musiał opuścić boisko. Dwie żółte kartki zarobione w krótkim odstępie czasu nie pomogły Fiołkom. Polski napastnik – schodząc do szatni – uderzył głową w drzwi. Chwilę wcześniej próbował wymusić jedenastkę.

W wyjściowym składzie SSC Napoli po raz kolejny znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego. Pomocnik nie wykorzystał dwóch dogodnych okazji do zdobycia gola, a remis 0:0 z Fioretniną nie pozwolił Azzurrim skorzystać na remisie Interu Mediolan z Juventusem. Wygrana oznaczałaby awans na pozycję lidera. Sam Zieliński zagrał przyzwoicie. Portal whoscored.com wystawił mu notę 6.5. To wysoko, biorąc pod uwagę niskie oceny dla zawodników ofensywnych Napoli.

Poza kadrą meczową nieoczekiwanie znalazł się Bartosz Kapustka. Jego SC Freiburg w nieprawdopodobnych okolicznościach pokonało ostatnie w tabeli FC Koeln – z 0:3 na 4:3. Więcej niż o Polaku, w Kolonii mówiło się o stanie murawy. Ze względu na opady śniegu piłkarze mieli problem z ustaleniem, w którym miejscu znajduje się wapno, a to było potrzebne do wykonania jedenastki.

* * *

Jupiler League (Belgia) – 18. kolejka:

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) – asysta i czerwona kartka w przegranym 1:3 domowym meczu z Charleroi (na boisku od 29. minuty)

Bundesliga (Niemcy) – 15. kolejka:

Bartosz Kapustka (SC Freiburg) – poza kadrą meczową w zwycięskiej batalii z FC Koeln (4:3)

Serie A (Włochy) – 16. kolejka:

Piotr Zieliński (SSC Napoli) – do 74. minuty w zremisowanym 0:0 pojedynku z Fiorentiną

Mariusz Stępiński (Chievo Werona) – od 76. minuty w zremisowanym starciu z Romą (0:0)

Łukasz Skorupski (AS Roma) – na ławce rezerwowych w rywalizacji z Chievo (0:0)

Bartosz Salamon (Spal 2013) – 90 minut w zremisowanej 2:2 domowej batalii z Hellasem Werona

Serie B (Włochy) – 18. kolejka:

Thiago Cionek (US Palermo) – 90 minut w zwycięskim 3:0 wyjazdowym spotkaniu z Bari

Superliga (Dania) – 19. kolejka:

Kamil Wilczek (Broendby IF) – ze względu na uraz poza kadrą meczową w starciu z Aarhus GF (2:2)

Premier League (Ukraina) – 19. kolejka:

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) – do 74. minuty w zremisowanym 0:0 wyjazdowym spotkaniu z Oleksandrią

Sport.RIRM