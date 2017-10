Polacy za granicą. „Lewy” ściga Aubameyanga

Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w meczu z Herthą BSC i dogonił Pierre-Emericka Aubameyanga w klasyfikacji najlepszych strzelców. Kłopoty ze skutecznością w dalszym ciągu mają Łukasz Teodorczyk i Kamil Wilczek.

Kolejny raz do siatki trafił Robert Lewandowski. Tym razem Polak pokonał golkipera Herthy BSC. Było to już 8. trafienie kapitana reprezentacji Polski w 7. kolejce Bundesligi. „Lewy” ma na koncie tyle samo bramek co Pierre-Emerick Aubameyang.

Sztuka ta nie udała się ani Łukaszowi Teodorczykowi, ani Kamilowi Wilczkowi. Pierwszy miał 74 minuty na zaprezentowanie swoich umiejętności, ale po formie z ubiegłego sezonu nie ma najmniejszego śladu. Wilczek rozegrał całe spotkanie, jednak również nie potrafił znaleźć drogi do siatki.

Kolejne spotkania od deski do deski rozegrali Jacek Góralski i Tomasz Kędziora. Były piłkarz Jagi cieszył się ze zwycięstwa i powrotu na ligowy szczyt. Kędziora przyłożył rękę do wysokiego remisu 4:4 z Zorią Ługańsk.

Z poziomu ławki rezerwowych poczynania kolegów obserwowali dzisiaj stranieri z Włoch. Łukasz Skorupski, Piotr Zieliński i Mariusz. Zespoły Polaków zdołały odnieść zwycięstwa bez ich udziału.

***

Jupiler League (Belgia) – 9. kolejka:

Łukasz Teodorczyk (Anderlecht) – 74 minuty w wygranym meczu ze Standard Liege (1:0)

Parva Liga (Bułgaria) – 11. kolejka:

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad) – 90 minut w wygranym spotkaniu z Beroe Stara Zagora (2:0)

Superliga (Dania) – 11. kolejka:

Kamil Wilczek (Broendby IF) – 90 minut w zwycięskim meczu z Sonderjyske (4:0)

Bundesliga (Niemcy) – 7. kolejka:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – 90 minut i gol w rywalizacji z Herthą BSC (2:2)

Premier Liga (Rosja) – 12. kolejka:

Maciej Rybus (Lokomotiv Moskwa) – poza kadrą na mecz z Dynamem Moskwa (3:0)

Premier League (Ukraina) – 11. kolejka:

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) – 90 minut w zremisowanym starciu z Zorią Ługańsk (4:4)

Serie A (Włochy) – 7. kolejka:

Łukasz Skorupski (AS Roma) – na ławce rezerwowych w wygranym meczu z AC Milan (2:0)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) – na ławce rezerwowych w spotkaniu z Cagliari (3:0)

Mariusz Stępiński (Chievo Werona) – na ławce rezerwowych w rywalizacji z Fiorentiną (2:1)

Sport.RIRM