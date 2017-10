Papież Franciszek: Chrześcijanin jest misjonarzem nadziei

Chrześcijanin jest misjonarzem nadziei – powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. W swoich rozważaniach Papież akcentował że chrześcijanin nie jest prorokiem nieszczęścia.

Istotą jego przepowiadania – jak wskazał – jest coś wręcz przeciwnego: to Jezus, który umarł ze względu na miłość, a którego Bóg wskrzesił w poranek Wielkanocy, jest istotą wiary chrześcijańskiej.

Jezus nie zmartwychwstał tylko dla siebie. Jeśli wstępuje do Ojca, to dlatego, że chce, aby Jego zmartwychwstanie było udziałem każdego człowieka i pociągnęło wzwyż wszelkie stworzenie – zaznaczył papież Franciszek.

– Jakże wspaniale pomyśleć, że jesteśmy głosicielami zmartwychwstania Jezusa i zmartwychwstanie Jezusa przemienia. Jezus jest żywy. To dodaje siły do codziennego życia, do przemiany. Jakże wspaniale pomyśleć, że jesteśmy głosicielami zmartwychwstania Jezusa nie tylko słowami, ale poprzez czyny i świadectwo życia! Jezus nie chce, aby uczniowie powtarzali jedynie formuły wyuczone na pamięć. Chce świadków: ludzi, którzy szerzą nadzieję poprzez swój sposób akceptowania, uśmiechania się, kochania – podkreślił Papież.