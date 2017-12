W niedzielę ingres nowego biskupa toruńskiego

W niedzielę w katedrze świętych Janów w Toruniu odbędzie się ingres nowego biskupa toruńskiego, księdza biskupa Wiesława Śmigla. Wczoraj nastąpiło kanoniczne, czyli urzędowe objęcie diecezji toruńskiej przez nowego pasterza.

Uroczystość objęcia diecezji toruńskiej przez nowego biskupa odbyła się w trakcie nieszporów w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w katedrze diecezjalnej św. Janów w Toruniu. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel przedstawił apostolskie pismo wobec Kolegium Konsultorów. Stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa toruńskiego sporządził i odczytał kanclerz kurii, ks. prał. Andrzej Nowicki.

– Niech pokój i radość zagoszczą w Twoim sercu, ale także i pewność, że Matka Nieustającej Pomocy oraz błogosławieni naszej diecezji Maria Karłowska, Stefan Wincenty Frelichowski, to niezawodni opiekunowie naszych spraw w drodze do nieba – przekonasz się o tym. Oni nigdy nie zawiedli. Bądź pewny ich wstawiennictwa, naszej modlitwy, życzliwości i oddania – mówił ks. bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej.

Dziękując za dar diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel mówił, że zgodnie z tradycją i eklezjologią biskup diecezjalny może powiedzieć „moja diecezja”, a nawet „mój Kościół”, z pełną jednak świadomością, że to Kościół Jezusa Chrystusa.

– W stwierdzeniu „mój” nie ma nic z logiki władzy, posiadania, ale jest tylko i wyłącznie porządek miłości i odpowiedzialności. Pozwólcie, że odwołam się do przykładu naszych rodzin. Jeżeli ktoś w rodzinie mówi moja mama, moja rodzina, mój tata, moje dziecko, to nie proklamuje władzy, ale wyraża miłość, troskę, odpowiedzialność i bezpieczeństwo i to jest istota posługi pasterskiej – podkreślił ks. bp Wiesław Śmigiel.