KEP: program duszpasterski o bierzmowaniu – nie tylko dla młodzieży

Nie tylko do młodzieży, ale wszystkich bierzmowanych, będzie skierowany programu duszpasterski na najbliższe dwa lata; chodzi o pogłębienie wiedzy o sakramencie dojrzałości – poinformowali członkowie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Program, którego hasło brzmi „Duch, który umacnia miłość”, wejdzie w życie w pierwszą niedzielę adwentu, czyli 3 grudnia.

Jak podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński, jest to kontynuacja kończącego się czteroletniego programu duszpasterskiego, który przebiegał pod hasłem „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

„Nowy dwuletni cykl +Duch, który umacnia miłość+, podzielony jest na dwie części: tematyka na rok 2018 to odkrywanie osoby i darów Ducha Świętego, a na rok 2019 – misja w mocy Bożego Ducha” – powiedział ks. bp Artur Miziński.

Przewodniczący komisji ks. abp Skworc zaznaczył, że Kościół w Polsce chce w tym roku „popatrzeć na Ducha Świętego” w sakramencie chrztu św. i w sakramencie bierzmowania.

„Chcemy, by wszyscy, którzy kiedykolwiek byli bierzmowani, uświadomili sobie, że są napełnieni Duchem Świętym, że stali się Jego świątynią, że otrzymali dary Ducha Świętego, z których powinni korzystać i powinni je później przekładać na konkretne działanie i postawy” – powiedział ks. abp Skworc.

Ks. abp Skworc zaznaczył, że program duszpasterski nie powstał „za biurkiem”, w wąskim gronie, lecz współtworzyło go wiele osób z różnych środowisk, m.in. dyrektorzy wydziałów duszpasterskich wszystkich kurii metropolitalnych w Polsce oraz specjaliści z wielu dziedzin pracujący na uczelniach katolickich.

„Postawiono na fuzję teorii z praktyką. Przygotowano pięć specjalnych zeszytów z materiałami do wykorzystania w parafiach i wspólnotach” – powiedział.

Ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP wyjaśnił, że zeszyty powstały w wyniku sygnałów docierających do komisji z poszczególnych diecezji. Według ks. Chromego, zarówno księża pracujący w parafiach, jak i świeccy liderzy wspólnot i stowarzyszeń oczekiwali praktycznych materiałów, konkretnych pomocy duszpasterskich.

Dodał, że jedynie pierwszy zeszyt, teologiczno-pastoralny, zawiera teoretyczny opis założeń nowego programu duszpasterskiego. Cztery kolejne to pomoce duszpasterskie: scenariusze kazań, propozycje nabożeństw, zarysy konferencji do wykorzystania w czasie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, a także scenariusze katechez dla członków rad parafialnych, rodziców kandydatów do bierzmowania i osób dorosłych zaangażowanych w ruchy i wspólnoty.

„Myślę, że słabym punktem naszego duszpasterstwa jest nastawienie wyłącznie na formowanie ludzi młodych, przy jednoczesnym zostawieniu gdzieś na boku ich rodziców. Tymczasem pierwszym miejscem formacji duchowej jest dom. Dlatego proponujemy cztery katechezy dla rodziców bierzmowanych” – zaznaczył ks. Chromy. „Często powtarzamy zdanie, że sakrament bierzmowania jest oficjalnym pożegnaniem się młodego człowieka z Kościołem. Myślę, że do końca tak nie jest. Mamy procent młodych ludzi, którzy po przyjęciu tego sakramentu odnajdują swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i rozpoczynają drogę dochodzenia do dojrzałości chrześcijańskiej przez włączenie się we wspólnotę. Chcemy po tym sakramencie uświadomić młodym, że warto szukać swojej roli we wspólnocie Kościoła” – dodał.

PAP/RIRM