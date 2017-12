Diecezja kielecka ma nowego biskupa pomocniczego. Sakrę biskupią przyjął w sobotę w bazylice katedralnej w Kielcach ks. Andrzej Kaleta. Za swoje priorytety uznał troskę o małżonków, rodziny, relacje rodziców z dziećmi.

W uroczystości wzięli udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio i metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Uroczystej liturgii przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który podczas homilii podkreślił wyzwania przed jakimi stanie nowy biskup.

„W czasach szerzącego się sekularyzmu pilnym postulatem staje się przywracanie Bogu należnego mu miejsca w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. To zadanie dla nas wszystkich, ale dla biskupa to misja życia. W imieniu Chrystusa powinien on pukać do ludzkich serc, uwrażliwiać je i im pomagać” – mówił.

Dodał, że jednym z zadań nowego biskupa jest troska o kapłanów.

„To przecież oni są robotnikami powołanymi na żniwo. Ci robotnicy, kapłani też potrzebują wsparcia, bo również zmagają się ze słabościami, ze zniechęceniami i znoszą upał każdego dnia” – mówił ksiądz kardynał.

Podczas nabożeństwa odczytano nominację Stolicy Apostolskiej podpisaną przez papieża Franciszka. Głównym konsekratorem uroczystości był ksiądz biskup kielecki Jan Piotrowski. Święcenia biskupie rozpoczęły się Hymnem do Ducha Świętego, po którym biskup nominat złożył przyrzeczenie, a obrzęd zakończył się nałożeniem rąk i modlitwą święceń.

Jak napisał w komunikacie przesłanym PAP w dniu nominacji ks. bp Andrzej Kaleta, jego hasłem biskupim będzie „Fidelitas” (łac. wierność).

„Dzisiaj światu potrzeba świadków – czytelnych znaków Chrystusa, trzeba byśmy byli wierni zobowiązaniom, wierni sobie, wierni Bogu, wierni ludziom” – napisał. Wśród priorytetów swojej pracy wymienił troskę o małżonków, rodziny, relacje rodziców z dziećmi. „Patrzymy na świat i Europę – we Francji usiłuje się żyć bez krzyża. To jest brak wierności powołaniu, dziedzictwu ojców, dziedzictwu wiary. Brak stałości, odrzucanie Pana Boga, dlatego potrzebna jest wierność, także tym wartościom, które stanowią o tożsamości Polaków, o tożsamości chrześcijańskiej, o tożsamości rodzin” – podkreślił ks. bp Andrzej Kaleta.

Ks. bp Andrzej Kaleta urodził się 14 lutego 1957 r. w Busku-Zdroju. By wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zrezygnował z kontynuowania studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2001-2015 był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 r. i przez pięć lat pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chmielniku oraz w parafii św. Wojciecha w Kielcach. W 1991 r. ksiądz biskup kielecki Stanisław Szymecki mianował go prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1994-2006 był odpowiedzialny za Bibliotekę WSD w Kielcach, a od 2006 r. do 2014 r. roku był ojcem duchownym alumnów kieleckiego seminarium. Od 2014 r. biskup kielecki Kazimierz Ryczan mianował go proboszczem parafii pod św. Wojciecha w Kościelcu.

W 2016 r. ksiądz biskup kielecki Jan Piotrowski mianował go diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i wikariuszem biskupim do spraw stałej formacji prezbiterów. Obecnie prowadzi wykłady z misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Obecnie biskupem kieleckim jest ks. bp Jan Piotrowski, zaś biskupem pomocniczym – ks. bp Marian Florczyk. We wrześniu zmarł biskup senior diecezji kieleckiej ks. bp Kazimierz Ryczan.

PAP/RIRM