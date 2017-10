ZUS rozpoczął wysyłkę indywidualnych numerów rachunku składkowego dla przedsiębiorców

ZUS rozpoczął wysyłkę ponad 3,5 mln listów do przedsiębiorców, w których podaje indywidualny, numer rachunku składkowego. Będzie on obowiązywał od pierwszego stycznia przyszłego roku.

Wpłata na jedno konto zastąpi dotychczas obowiązujące trzy a nawet cztery przelewy do ZUS-u, które zobowiązany jest wykonywać przedsiębiorca.

Rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2018 roku, nie będzie można dokonywać wpłat na dotychczasowe konta.

– Bardzo uczulam i bardzo proszę wszystkich przedsiębiorców, którzy otrzymają taki list o dokładne przeczytanie tego listu. Muszą pamiętać o tym, że jeżeli 1 stycznia dokonają przelewu na inny dotychczasowy rachunek, na który dokonywali przelewu ten przelew nie przejdzie, czyli składki nie będą opłacone. Od 1 stycznia opłacamy składki tylko na swój indywidualny rachunek, który przyjdzie w liście od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli ktoś przypadkiem nie dostałby listu – dodam – że listy są rejestrowane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli jednak dziwnym trafem, ktoś by nie dostał, proszę przed końcem roku zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po swój indywidualny numer rachunku składkowego – zaznacza Wojciech Andrusiewicz.

Wysyłka listów będzie przeprowadzona w trzech turach. ok. 2,5 mln przesyłek trafi do aktywnych płatników składek, pozostała liczba, to płatnicy nieaktywni, którzy mają np. zawieszoną działalność gospodarczą.

RIRM