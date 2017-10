X pielgrzymka społeczności akademickiej WSKSiM do Kalisza

Już po raz dziesiąty społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pielgrzymowała do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Studenci zawierzyli w modlitwie nowy rok akademicki, a także modlili się w intencji swoich przyszłych rodzin.

Pielgrzymkę rozpoczęły świadectwa absolwentów toruńskiej uczelni, którzy założyli już swoje rodziny.

– Pierwsza rzecz to modlitwa, ale nie modlitwa w małżeństwie, ale już przed małżeństwem. To jest apel do wszystkich osób, które poszukują wybranka czy wybranki swojego serca, aby już dziś modliły się do św. Józefa o taką osobę – mówiła Bernadetta Grabowska.

Młodzi małżonkowie Bernadetta i Piotr w pełni zawierzyli swoją rodzinę Panu Bogu i tą drogą podążają do dziś.

– To jest świadomość z doświadczenia, które przeżyliśmy w realnym świecie w naszym życiu. To jest droga. Już tutaj można osiągnąć zadatek Życia Niebieskiego na zasadzie tego, że czujemy szczęście i bliskość, oczywiście w otoczeniu życia sakramentalnego. To jest podstawowa sprawa. Św. Józef to jest orędownik do Stwórcy – powiedział Piotr Grabowski. – Jak słyszałem te świadectwa, to mnie najbardziej to ucieszyło z całej uczelni. Było warto. Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże. Kto myśli na 10 lat – sieje lat. Kto myśli daleko w przyszłość – kształtuje dzieci i młodzież. Trzeba towarzyszyć młodzieży w rozwoju. Te świadectwa były dlatego, że słuchaliście Ducha Świętego. Obyście słuchali dalej – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz warszawsko-praski ks. abp Henryk Hoser.

– Niech św. Józef, do którego przyszliśmy, pomorze nam pokonać wszystkie trudności i przeciwności, jakie mamy w życiu małżeńskim i rodzinnym. Studentom, którzy zamierzają założyć rodziny radzę, by z tego źródła czerpali najczystszą naukę i najbardziej przekonującą wiarę. Niech będą też otwarci na to, co Bóg chce nam powiedzieć – wskazał w homilii ks. abp Hoser.

TV Trwam News/RIRM