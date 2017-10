W Ostrołęce odbyło się uroczyste wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Placówka powstaje w miejscu dawnego aresztu śledczego i ma zostać otwarta za rok.

W uroczystości wzięli udział m.in. udział minister kultury i dziedzictwa narodowego, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Muzeum Żołnierzy Wyklętych stanie się pomnikiem upamiętniającym bohaterską działalność działaczy podziemia antykomunistycznego. Całość inwestycji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– To muzeum jest poświęcone tym bohaterom polskiej historii, którzy podejmowali dramatyczne decyzje. W historii może najważniejsze jest właśnie to jak pojedynczy ludzie wybierają w okresie próby. To były dramatyczne wybory. To były straszne wybory. Nasze pokolenie nie ma przed sobą takich dylematów – mówił wicepremier Piotr Gliński.