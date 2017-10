Wiosną Polska ma rozpocząć poszukiwania geologiczne na środkowym Atlantyku

Jesteśmy bardzo zainteresowani eksploatacją metali, w tym pierwiastków ziem rzadkich, z dna Atlantyku i Pacyfiku – mówi PAP pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Mariusz Orion Jędrysek. Wiosną na środkowym Atlantyku mają się rozpocząć poszukiwania geologiczne.

Pełnomocnik poinformował, że stosowna umowa z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM) przy ONZ ma zostać podpisana w ciągu kilku tygodni. Poinformował, że z tej okazji do Polski ma przyjechać Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ Michael Lodge.

„Wynegocjowaliśmy kontrakt i będziemy siódmym krajem na świecie, który będzie prowadził poszukiwania geologiczne w strefie ryftów, a trzecim na ryfcie śródatlantyckim. Umowa da nam pierwszeństwo w ewentualnej eksploatacji znajdujących się tam zasobów metali” – powiedział Mariusz Orion Jędrysek.

Wyjaśnił, że plan prac poszukiwawczych masywnych siarczków polimetalicznych obejmie działania związane z rozpoznaniem ich złóż, badania środowiska morskiego w toni wodnej i na dnie oraz działania zapobiegające ujemnym wpływom prac poszukiwawczych na środowisko naturalne oraz jego ochronę. W obszarze ryftu śródatlantyckiego kontrakt na prace poszukiwawcze podpisały do tej pory Francja i Rosja.

Pełnomocnik dodał, że mimo iż koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku nie jest duża – 10 tys. km kwadratowych – to jest bogata w metale.

„Znajdują się tam siarczki metali kolorowych jak miedź, srebro. Jest tam też złoto, platyna oraz pierwiastki ziem rzadkich. Ich jakość jest miejscami zdecydowanie lepsza, jeśli chodzi o koncentrację metali od tych, jakimi dysponuje KGHM” – powiedział.

Mariusz Orion Jędrysek wyjaśnił, że złoża na polskim obszarze znajdują się na głębokości od ok. 1400 do ok. 2800 metrów. Koncesją będziemy dysponować przez pięć lat, z możliwością jej przedłużenia. Fizyczne poszukiwania na dnie morza mają rozpocząć się na wiosnę 2018 r.

W tym celu – poinformował – zostanie rozpisany przetarg na kupno odpowiedniego statku. Dodał, że chciałby, aby kolejny został wybudowany już w polskiej stoczni.

Mariusz Orion Jędrysek zapowiedział, że Polska chce też „na poważnie” przymierzyć się do eksploatacji podwodnej działki na Pacyfiku, w której mamy udziały. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. kilometrów na zachód od Meksyku. Działka ma ok. 75 tys. km kwadratowych i jesteśmy jej współwłaścicielem od 1987 roku; są tam konkrecje polimetaliczne z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.

PAP/RIRM