Wielkopolskie: Śmiertelna ofiara wichur w regionie

58-letnia kobieta zmarła po uderzeniu spadającym konarem w Ostrowie Wielkopolskim. Wskutek wichur w regionie, w nocy z czwartku na piątek poszkodowanych zostało w sumie 12 osób, strażacy otrzymali przeszło 2,4 tys. zgłoszeń.

Bez prądu w regionie pozostaje ok. 110 tys. odbiorców. Pociągi przejeżdżające przez Poznań notują poważne opóźnienia.

Biuro prasowe wojewody wielkopolskiego potwierdziło w piątek, że w związku z wichurami, które przeszły nad województwem zginęła jedna osoba. W Ostrowie Wielkopolskim na kobietę przewróciło się drzewo. Poszkodowana zmarła w szpitalu.

To druga ofiara śmiertelna wichury, która przeszła nad Polską. W czwartek w Ośnie Lubuskim (Lubuskie) z dachu jednego z budynków spadł 67-letni mężczyzna; zginał na miejscu.

Kpt. Karol Kędziorski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej powiedział PAP, że najwięcej zgłoszeń, ponad 370 odebrali strażacy w powiecie poznańskim. Trudna sytuacja była też w powiatach: leszczyńskim, krotoszyńskim, ostrowskim i międzychodzkim. Uszkodzonych zostało łącznie ok. 150 budynków mieszkalnych.

Karol Kędziorski podał, że w wyniku zdarzeń poszkodowanych zostało 12 osób w tym 4 strażaków, którzy pracowali przy usuwaniu skutków wichur.

Mateusz Gościniak z Enei Operator powiedział, że obecnie bez dostępu do energii elektrycznej jest w regionie 110 tys. odbiorców, w tym ok. 50 tys. osób w rejonie leszczyńskim i wrzesińskim, gdzie bez prądu jest ok 24. tys. odbiorców.

W nocy bez prądu na terenie obsługiwanym przez Enea Operator bez prądu było ok. 240 tys. osób.

Biuro prasowe PKP PLK podało, że kolejarze cały czas pracują nad usunięciem skutków wichur. Obecnie utrudnienia są odczuwalne m.in. na trasach: Poznań – Wrocław i Kluczbork – Ostrów Wielkopolski. W nocy wichura zatrzymała pociągi na trasach Bojanowo – Rawicz i Kąkolewo – Leszno Grzybowo. Pociągi dalekobieżne przejeżdżające przez stację Poznań Główny mają kilkusetminutowe opóźnienia.

