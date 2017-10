Wiceszef MSZ: w wyborach do Senatu w 2019 r. oddzielny okręg wyborczy dla Polonii

W wyborach do Senatu w 2019 r. planujemy stworzyć oddzielny okręg wyborczy dla Polonii – poinformował we wtorek wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Chcemy, by kandydat na senatora w Warszawie nie musiał jednocześnie walczyć o głosy warszawiaków i Polonii – mówił.

Obecnie obywatele polscy biorący udział w wyborach za granicą głosują w wyborach do Senatu na kandydatów na senatora z okręgu warszawskiego. Podobnie jest w przypadku wyborów do Sejmu – głosy za granicą oddawane są na kandydatów na posłów z okręgu warszawskiego.

„Planujemy – jeszcze w tej kadencji chcemy to zrobić, żeby zmiany weszły w życie w czasie wyborów jesienią 2019 r. – stworzyć okręg wyborczy dla Polonii” – Jan powiedział Dziedziczak na konferencji wiceministrów pod hasłem „Polska przyszłości”. „Chcemy doprowadzić do sytuacji, że jeden z senatorów będzie wybierany w ramach jednomandatowego okręgu wyborczego do Senatu przez Polonię oraz Polaków mieszkających za granicą” – dodał.

Wiceszef MSZ wskazał, że obecnie osoby z polskim obywatelstwem mogą głosować w wyborach parlamentarnych, ale głosują na kandydatów z listy warszawskiej – zarówno do Sejmu, jak i do Senatu.

„Uznaliśmy, że dużo lepiej jest stworzyć okręg wyborczy zajmujący się stricte Polonią w Senacie. Chcemy skończyć z tym, że kandydat na senatora w Warszawie walczy zarówno o głosy warszawiaków, jak i Polonii jednocześnie, bo zawsze ktoś na tym traci” – powiedział Jan Dziedziczak. „Chcemy to rozdzielić, warszawiacy będą wybierać swojego senatora i będzie też ten eksperyment z senatorem polonijnym” – podsumował wiceszef MSZ.

PAP/RIRM