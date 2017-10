Wiceszef MSZ w rozmowie z francuską minister: Priorytetem kompromis ws. pracowników delegowanych

Naszym priorytetem jest zapewnienie rzetelnego kompromisu, dzięki któremu zostanie zachowana integralność jednolitego rynku – mówił o propozycjach zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych wiceszef MSZ Konrad Szymański w rozmowie z francuską minister ds. europejskich Nathalie Loiseau.

Według komunikatu MSZ, głównymi tematami rozmów Szymańskiego i Loiseau w środę w Warszawie, były polsko-francuskie relacje dwustronne, przyszłość UE, Brexit, europejska polityka energetyczna a także współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego.

„Partnerstwo strategiczne łączące Polskę i Francję jest ważne i korzystne dla obu stron. Obecnie, gdy Europa stoi w obliczu tak wielu wyzwań, skuteczna współpraca między naszymi krajami staje się jeszcze ważniejsza” – oświadczył wiceminister Szymański, cytowany w komunikacie.

Według MSZ, politycy poruszyli aktualne tematy agendy europejskiej, w tym kwestię przyszłości polityki klimatycznej, europejskiego budżetu po 2020 roku, rozwiązania kryzysu migracyjnego oraz rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

„Celem polskiego rządu jest przedstawienie propozycji zapewniającej właściwą równowagę między ochroną pracowników a ograniczeniem obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw. Naszym priorytetem jest zapewnienie rzetelnego kompromisu, dzięki któremu zostanie zachowana integralność jednolitego rynku” – podkreślił wiceszef MSZ.

Zgodnie z propozycją przedstawioną w 2016 r. przez Komisję Europejską ma zostać wprowadzona zasada równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Oznacza to, że pracownik wysłany przez pracodawcę tymczasowo do pracy w innym kraju UE, miałby zarabiać tyle, co pracownik lokalny za tę samą pracę. Takiemu rozwiązaniu niechętny jest polski rząd, opowiada się za nim z kolei Francja.

Podczas spotkania Szymańskiego i Loiseau omówiono również zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dotyczące reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

„Nie ma sporu między Warszawą a Brukselą o samą zasadę praworządności. Jest ona ważna dla nas, tak samo jak dla Brukseli. Rząd jest gotów w każdej chwili udzielić naszym partnerom w UE jak i KE niezbędnych wyjaśnień, dotyczących planowanych reform” – powiedział Konrad Szymański.

