W Warszawie odbędą się dziś Dni Pamięci Pawiaka

Wykłady historyków, spotkania z kombatantami i spektakle historyczno-artystyczne – tak będą wyglądały Dni Pamięci Pawiaka, które rozpoczynają się dziś w Warszawie. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się na terenie Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Celem uroczystości jest kultywowanie pamięci o martyrologii i bohaterstwie osób osadzonych w murach dawnego warszawskiego więzienia i katowni w Alei Szucha.

Jak tłumaczy Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia „Pawiak”, w tym roku m.in. zostaną przypomniane sylwetki dwóch ważnych byłych więźniów.

– Janusza Korczaka, który jest troszeczkę zapomniany – Janusz Korczak przeszedł przez Pawiak – i druga sylwetka to sylwetka pani Wandy Ossowskiej, która była nazywana „pawiacką świętą” z tego względu, że była to osoba o niezwykłej charyzmie i niezwykłej odporności fizycznej i psychicznej. Proszę sobie wyobrazić, że była torturowana 57 razy, przesłuchiwana w Alei Szucha, i nikogo nie wydała. Udało jej się przeżyć wojnę. Z Pawiaka zresztą została wywieziona do obozu na Majdanku – mówi Joanna Gierczyńska.