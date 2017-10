Warmińsko-Mazurskie: „Różaniec do granic” odbędzie się również na wodzie

Część uczestników sobotniej akcji „Różaniec do granic” z diecezji położonych w woj. warmińsko-mazurskim będzie modliła się podczas rejsu statkiem pasażerskim po Zalewie Wiślanym, a także spływów rzekami w kajakach i na turystycznych katamaranach.

Zorganizowana w 22 przygranicznych diecezjach w kraju inicjatywa „Różaniec do granic”, podczas której odbędą się modlitwy o pokój dla Polski i całego świata, ma mieć wszędzie taki sam harmonogram. Uczestnicy zgromadzą się w kościołach stacyjnych o godz. 10.30, aby wysłuchać konferencji maryjnej, a potem wziąć udział we mszy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Stamtąd wyruszą do wyznaczonych „stref modlitwy”, w których o godz. 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa.

Dla części osób, które zgromadzą się w elbląskiej katedrze pw. św. Mikołaja, taką „strefą” będzie statek pasażerski Elwinga, którym wybiorą się w modlitewny rejs po Zalewie Wiślanym. Jednostka może wziąć na pokład ok. stu pasażerów. Popłynie z Tolkmicka do Krynicy Morskiej i z powrotem.

„Przez Zalew Wiślany przebiega granica między Polską a Federacją Rosyjską. Dlatego uznaliśmy, że warto modlić się również pływając na statku, żeby zachować pewną ciągłość i symbolicznie objąć modlitwą całą granicę na naszym terenie” – powiedział PAP ks. Grzegorz Puchalski, koordynator wydarzenia w diecezji elbląskiej.

Według organizatorów zainteresowanie było tak duże, że już w przeddzień rejsu wszystkie miejsca na statku zostały zarezerwowane. Pozostali uczestnicy modlitw w elbląskiej katedrze będą mogli przejechać autokarami do Suchacza, a stamtąd wyruszyć w pieszą pielgrzymkę szlakiem Green Velo na plażę w Kadynach.

W odmawianiu różańca „na wodzie” mogą uczestniczyć także niektórzy wierni z archidiecezji warmińskiej. Parafia pw. św. Michała Archanioła w Sępopolu organizuje spływ po rzece Łynie dwoma turystycznymi katamaranami, które zabiorą po kilkunastu pasażerów. Jak powiedział PAP proboszcz ks. Stanisław Orpik, katamarany wyruszą ze stanicy wodnej w Stopkach w stronę odległej o ok. 4 km granicy z obwodem kaliningradzkim.

Z kolei w diecezji ełckiej, która obejmuje także część woj. podlaskiego, zaplanowano mszę św. dla kajakarzy i modlitwę różańcową podczas spływu Czarną Hańczą. Odbędzie się on między Mikaszówką a Frąckami. Uczestnicy będą płynęli Szlakiem Papieskim „Tajemnice Zawierzenia”, biegnącym przez okolice, przez które w młodości wędrował św. Jan Paweł II. Natomiast piesi pielgrzymi pójdą Szlakiem Papieskim „Tajemnice Światła” z Mikaszówki do Sejn.

Organizatorzy „Różańca do granic” w woj. warmińsko-mazurskim spodziewają się udziału nie tylko wiernych z miejscowych diecezji. W diecezji elbląskiej w modlitwach ma uczestniczyć ok. 40 Rosjan. Grupa przyjechała z werbistą o. Jerzym Jagodzińskim, który od siedmiu lat jest duszpasterzem w rejonie gwardiejskim, polesskim i prawdińskim obwodu kaliningradzkiego.

Jak poinformował PAP koordynator akcji „Różaniec do granic” w archidiecezji warmińskiej ks. kan. Bartłomiej Matczak, we wspólną modlitwę włączą się także wierni obrządku greckokatolickiego. Grupa pielgrzymkowa grekokatolików z okolic Pieniężna uda się najpierw do kościoła stacyjnego pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zagajach, a potem do „strefy modlitwy” we wsi Bieńkowo, gdzie odmówią różaniec w języku ukraińskim.

Organizatorem „Różańca do granic” jest fundacja „Solo Dios Basta”. Modlitwa wzdłuż granic Polski ma być odpowiedzią na prośbę o codzienne odmawianie Różańca, którą Matka Boża miała wyrazić 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie. Organizatorzy spodziewają się, że w wydarzeniu weźmie udział milion osób.

