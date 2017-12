W. Gadowski: Oczekiwałbym, że H. Gronkiewicz-Waltz zostanie przymusowo doprowadzona przed oblicze komisji ds. reprywatyzacji oraz prokuratora

W magistracie warszawskim zasiada profesor prawa, była liderka charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ta bogobojna i świątobliwa osoba od dłuższego czasu unika stawania przez obliczem komisji ds. reprywatyzacji. Robi to coraz bardziej obcesowo i coraz bardziej wulgarnie. Dlatego spodziewam się, że w niedługim czasie – i tego oczekiwałbym od państwa polskiego – zostanie przymusowo doprowadzona przed oblicze najpierw komisji reprywatyzacyjnej, a potem prokuratora – mówił w swoim „Komentarzu tygodnia” red. Witold Gadowski.

Dziennikarz przedstawił losy kamienicy przy ul. Noakowskiego, w której posiadanie weszła rodzina Waltzów, uzyskując dzięki niej sumę ok. 5 milionów złotych.

– W latach 40-tych szmalcownik i przestępca sfałszował dokumenty własnościowe do tej nieruchomości, przejął ją bezprawnie, po czym sprzedał tę nieruchomość wujkowi pana Waltza, męża pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, także naukowca. Rodzina Waltzów, zamiast sprawdzić to wszystko, zamiast ze wstrętem odrzucić coś, co im się nie należy, skwapliwie złapała w swoje szpony tę nieruchomość. Prześladowała lokatorów, bo to duża kamienica, i uzyskała na tej nieruchomości ok. 5 mln złotych. 5 mln złotych z niczego. Tak to jest – jak się już wejdzie między struktury władzy, to pieniążki sypią się same do gąbki – akcentował.