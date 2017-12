Ustawa o rynku mocy przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął dziś ustawę o rynku mocy. Zawarte w niej regulacje mają zagwarantować dostępność odpowiednich do potrzeb zasobów mocy w źródłach wytwarzających energię elektryczną. Od 2021 r. konsumenci w rachunkach będą płacić specjalną opłatę mocową, doliczaną do rachunków za energię.

Regulacje mają też skłonić wytwórców energii do budowy nowych źródeł.

Za ustawą głosowało 243 posłów, 181 było przeciwko, a 7 się wstrzymało.

Posłowie opozycji pytali m.in. o koszty wprowadzenia rynku mocy dla konsumentów. Odpowiedzi udzielił sprawozdawca Wojciech Zubowski z PiS, wiceszef sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

– Jeżeli nie wprowadzimy rozwiązań, które są zawarte w tej ustawie, za dwa lata i kilka miesięcy zbraknie nam prądu w gniazdkach – to jest raz. Dwa – jeżeli mówicie Państwo o kosztach, owszem, one są. Przeciętnie będzie to ok. poniżej 2 złotych na gospodarstwo domowe. Trzecia rzecz, o której warto powiedzieć i przypomnieć kolejny raz – niewprowadzenie tego projektu to są straty dla naszej gospodarki w wysokości co najmniej 10 mld złotych rocznie – wskazywał poseł Wojciech Zubowski.