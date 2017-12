UE: Jest porozumienie w sprawie pierwszej fazy rozmów dotyczących Brexitu

Komisja Europejska i Wielka Brytania porozumiały się co do pierwszej fazy rozmów dotyczących Brexitu, dając tym samym unijnym przywódcom możliwość otwarcia drogi do rokowań w sprawie przyszłych relacji handlowych – poinformowała dziś rano KE.

Z oświadczenia wynika, że Komisja Europejska przekazała do 27 państw członkowskich w Radzie Europejskiej rekomendacje stwierdzające, że osiągnięto wystarczający postęp w dotychczasowych rozmowach.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotyka się dziś rano w Brukseli z przewodniczącym KE Jean-Claude’em Junckerem, a potem ma spotykać się z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

Najbardziej problematyczną kwestią na ostatniej prostej była sprawa granicy między Irlandia i Irlandią Północną. Irlandia Płn. jako jedyna część Zjednoczonego Królestwa będzie miała granicę lądową z krajem członkowskim UE – Irlandią. Pozostałymi kwestiami, które miały być rozwiązane w pierwszej fazie rozmów były sprawa zabezpieczenia spraw obywateli oraz rozliczenie finansowe.

PAP/RIRM