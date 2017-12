[TYLKO U NAS] S. Piotrowicz: Przedstawiciele sądów idą „ręka w rękę” z opozycją. To pokazuje obecną „apolityczność” wymiaru sprawiedliwości

Dziś wymiar sprawiedliwości, a szczególnie elity tego wymiaru sprawiedliwości, są ściśle związane z obecną opozycją. Dlatego opozycja tak dzielnie broni rzekomej niezależności sądów, a tak na dobrą sprawę broni, żeby było tak, jak było, bo dzisiaj wspólnie przedstawiciele sądów idą „ręka w rękę” z opozycją. Dokumentuje to zdjęcie, na którym główną siedzibę Platformy Obywatelskiej opuszczali prominentni politycy PO z czołowymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. […] To pokazuje obecną „apolityczność” wymiaru sprawiedliwości – powiedział w rozmowie z red. Piotrem Krupą z TV Trwam przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Stanisław Piotrowicz.

Po godz. 10.00 Sejm rozpoczął posiedzenie, podczas którego ma zająć się m.in. prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. Dziś odbędzie się drugie czytanie, podczas którego przedstawiciele klubów parlamentarnych będą mogli składać poprawki i zadawać pytania – wyjaśnił Stanisław Piotrowicz.

– Drugie czytanie będzie się sprowadzało do sprawozdania z przebiegu posiedzenia komisji i ze szczegółowego rozpatrzenia obydwu projektów, to, co się odbyło w minionych dniach. Potem nastąpią wystąpienia klubowe. Przedstawiciel każdego klubu będzie miał możność pięciominutowego wystąpienia. W trakcie tych wystąpień będą zapewne składane poprawki, bo to jest ostatni moment do ich składania. Będą również wystąpienia posłów niezrzeszonych i reprezentujących koła poselskie. Po czym – pewnie jak zwykle – będzie festiwal pytań, a właściwie to będzie okazja do tego, żeby posłowie opozycji zademonstrowali swoje niezadowolenie, ubrane w szaty pytania – tłumaczył poseł PiS.