[TYLKO U NAS] S. Piotrowicz: Opozycja podejmowała wszelkie wysiłki, aby w wymiarze sprawiedliwości nic się nie zmieniło

Opozycja podejmowała wszelkie wysiłki, żeby w wymiarze sprawiedliwości nic się nie zmieniło. Liczne poprawki, które były składane przez opozycję, zmierzały w zupełnie przeciwnym kierunku – powiedział w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości dodał, że reformy Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa są kluczowe dla dalszych reform w Polsce.

Prace nad prezydenckimi ustawami o KRS i SN to był trudny okres, ponieważ wiem, że są w nich pokładane duże nadzieje nie tylko w klubie PiS, ale znacznej części społeczeństwa – powiedział Stanisław Piotrowicz.

– Oczekiwania były takie, że wreszcie uda się przeprowadzić reformę sprawiedliwości. Czułem na sobie dużą odpowiedzialność, duże oczekiwania i duże nadzieje, ale wiedziałem, że nie będzie łatwo. Opozycja podejmowała wszelkie wysiłki, żeby w wymiarze sprawiedliwości nic się nie zmieniło. Liczne poprawki, które były składane przez opozycję, zmierzały w zupełnie przeciwnym kierunku. To nie była kwestia tego rodzaju, że ścieramy się z opozycją, jak zreformować wymiar sprawiedliwości. To by było zupełnie naturalne. (…) Ale tutaj mieliśmy cały czas do czynienia z działaniami w zupełnie przeciwnym kierunku. W związku z tym, gdy podnosi się zarzut, że nie uwzględniamy poprawek opozycji, to tylko z tego względu, że opozycja w zupełnie przeciwnym kierunku zmierza. Tu nie da się tego uwzględnić. Chociaż kilka poprawek opozycji zostało przyjętych. To były te, które miały jakiś sens – wskazał przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości.