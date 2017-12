[TYLKO U NAS] Prof. Piotrowski: Decyzja Donalda Trumpa pokazuje zacieśnienie relacji z Izraelem

Patrząc na to z trochę innej pozycji, trzeba stwierdzić, że decyzja Donalda Trumpa ostentacyjnie pokazuje zacieśnienie relacji z Izraelem i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych właśnie tu, na Bliskim Wschodzie – wskazał na antenie Radia Maryja w audycji „Aktualności dnia” prof. Mirosław Piotrowski.

Europoseł powiedział, że „niedawno powstała grupa z inicjatywy ambasady Izraela przy Unii Europejskiej i NATO w Brukseli, aby zaprosić kilkunastu posłów z niemal wszystkich grup politycznych i aby zajmować się kwestiami relacji Izraela z Unią Europejską. (…) Jeśli idzie o te słowa, nawiązujące do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, to istotnie ta decyzja wywołała duże poruszenie zarówno w świecie arabskim, jak i na całym świecie”.

– Wypowiedzi udzieliło szereg polityków europejskich: kanclerz Angela Merkel, która skrytykowała de facto tę decyzję, również prezydent Francji Manuel Macron odniósł się krytycznie, a także premier Teresa May. Trzeba jednak przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych decyzja o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy zapadła 22 lata temu decyzją Kongresu, czyli jeszcze za prezydentury Billa Clintona, tylko kolejni prezydenci przedłużali co pół roku na kolejne pół roku, odwlekając tę decyzję. O ile pamiętam, jeszcze starający się o wybór, prezydent-elekt Donald Trump zapowiadał w kampanii wyborczej, że on realnie przeniesie ambasadę USA do Jerozolimy, która – trzeba powiedzieć – jest stolicą państwa Izrael i zamierza to rzeczywiście zrealizować, czyli dotrzymuje obietnic wyborczych. (…) Przewiduje się, że przeniesienie ambasady amerykańskiej potrwa ok. kilku lat, a sam prezydent Donald Trump również prolongował to przeniesienie – wyjaśnił gość Radia Maryja.