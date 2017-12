[TYLKO U NAS] Premier M. Morawiecki: Szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Katowicach to wielka zasługa ministra Jana Szyszko

Szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Katowicach to wielka zasługa ministra Jana Szyszko, który rzeczywiście bardzo zabiegał o to żeby ten szczyt tutaj się odbył – powiedział w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam premier Mateusz Morawiecki

– Przyjedzie tutaj do Katowic około 30 tys. działaczy środowiskowych i przedstawicieli administracji rządowych, samorządowych z całego świata. To pozwoli nam lepiej (…) walczyć o nasze cele, o nasze cele klimatyczne, o to, o co tak pięknie walczy pan profesor Szyszko, czyli żeby zaliczyć do bilansu emisyjnego również absorbcję dwutlenku węgla przez nasze lasy. Po Finlandii w Europie mamy wśród krajów największą powierzchnię lasów w proporcji do powierzchni kraju – akcentował premier.