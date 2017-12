[TYLKO U NAS] Premier M. Morawiecki: Rząd PiS utworzył 2/3 wszystkich miejsc pracy w przemyśle w całej Unii Europejskiej

Odnieśliśmy w tym roku sukces, gdzie przecierają oczy ze zdumienia nasi partnerzy w Unii Europejskiej. Utworzyliśmy 223 tysiące miejsc pracy w przemyśle, podczas gdy w całej UE było to 355 tysięcy, czyli 2/3 wszystkich miejsc pracy w całej UE utworzyliśmy my – rząd Prawa i Sprawiedliwości – w przemyśle – mówił w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam premier Mateusz Morawiecki, omawiając inwestycje prowadzone przez rząd od 2015 roku.

Polska innowacyjność, a w szczególności program elektromobilności, ma przyczynić się do poprawy czystości powietrza w naszym kraju – wskazywał Mateusz Morawiecki. W tym względzie naprawiamy zaniedbania poprzedniej ekipy rządzącej, czyli koalicji PO-PSL – dodał.

– Bardzo wyraźnie chcemy zmienić nasze nastawienie do czystego powietrza. Stąd program budowy nowych kotłów, termoizolacji, termomodernizacji w całej Polsce. To zwiększy energooszczędność w budynkach, a w związku z tym zmniejszy zapotrzebowanie na paliwa kopalne i z jednej strony na emisję CO2, ale również tych substancji szkodliwych, tlenków siarki czy azotu. […] Cieszę się, że nasza innowacyjność, realizowana poprzez program elektromobilności, przyczynia się i będzie się przyczyniać w bardzo widoczny sposób do redukcji zatrucia naszego środowiska – akcentował Prezes Rady Ministrów.