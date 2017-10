[TYLKO U NAS] O. M. Raczkiewicz: Katalonia od wielu lat czekała na to referendum

Niedzielne referendum w sprawie niezależności regionu Katalonii od Hiszpanii to rezultat działań, jakie miały miejsce w Katalonii od wielu lat – powiedział w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja o. Marek Raczkiewicz CSsR, który posługuje w Hiszpanii. Jak dodał, to nie była pierwsza próba przeprowadzenia tam głosowania.

Katalończycy od wielu lat starali się doprowadzić do referendum, które odbyło się w niedzielę – powiedział o. Marek Raczkiewicz CSsR.

– Zarówno Katalonia, jak i Kraj Basków są to regiony w Hiszpanii, które od długiego czasu walczą o niepodległość, a przynajmniej o jak największą autonomię, by stać się jak najbardziej niezależnym od Hiszpanii regionem. (…) Te starania na przestrzeni lat doprowadziły do wczorajszego referendum. Warto przypomnieć, że 9 listopada 2015 r. ówczesny prezydent Katalonii Artur Mas doprowadził do referendum. Został on za to ukarany grzywną – ponad 5 mln euro. Do odpowiedzialności zostali również pociągnięci inni członkowie ówczesnego rządu – wskazał gość „Aktualności dnia”.

Do przeprowadzenia głosowania w sprawie niezależności od Hiszpanii doprowadził obecny rząd Katalonii, gdzie dominują skrajne ugrupowania – dodał.

– Po ostatnich wyborach w Katalonii do władzy doszły przede wszystkim ugrupowania skrajne: republikańskie, lewicowe, a nawet populistyczne. (…) Obecnie w rządzie Katalonii trzecią siłą jest populistyczna partia Podemos. Od samego początku rządów partie dążyły do tego, by doprowadzić do głosowania w sprawie niezależności. Został uchwalony specjalny pakiet dotyczący referendum. Został on później unieważniony przez Trybunał Konstytucyjny. To jednak nie stanęło na przeszkodzie. Kiedy została ogłoszona data na 1 października, wówczas centralny rząd hiszpański rozpoczął działania. Podkreślał, że referendum w Katalonii jest nielegalne, podpierając się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wszelkimi możliwymi sposobami rząd Hiszpanii chciał nie dopuścić, by Katalończycy mogli zagłosować – podkreślił o. Marek Raczkiewicz CSsR.

Od ponad tygodnia czuć było ogromne napięcie nie tylko w Katalonii, ale całej Hiszpanii – zaznaczył.

– Rząd wysłał do Katalonii policję, aby nie dopuścić do przeprowadzenia głosowania. Warto tu podkreślić regionalną katalońską policję Mossos, która miała oficjalny nakaz sądowniczy, aby nie dopuścić do otwarcia punktów, gdzie miało się odbywać głosowanie. Mossos byli wczoraj bardzo pasywni, więc państwowa policja musiała praktycznie sama interweniować – mówił gość „Aktualności dnia”.

Całość programu „Aktualności dnia” z udziałem o. Marka Raczkiewicza CSsR można odsłuchać [tutaj].

RIRM