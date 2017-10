[TYLKO U NAS] M. Małecki: Działania biznesowe Rosji i Niemiec stanowią niebezpieczeństwo dla Europy

Działania biznesowe Rosji i Niemiec stanowią niebezpieczeństwo nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy – powiedział w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja sekretarz stanu w kancelarii premiera Maciej Małecki. Polityk odniósł się w ten sposób do powołania byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera do rady nadzorczej rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder znalazł się na szczycie rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft. W ubiegły piątek na spotkaniu akcjonariuszy Schröder został wybrany do rady nadzorczej spółki. Jak podkreślił Maciej Małecki, taka sytuacja powinna być wręcz niedopuszczalna w świecie demokratycznym.

– Jeszcze jako kanclerz Niemiec Gerhard Schröder wspólnie z Rosją rozpoczął budowę pierwszej nitki gazociągu Nord Stream. Następnie, kiedy przegrał wybory, ponieważ Niemcy uznali, że nie powierzą partii SPD władzy, Schröder znalazł pracę w Nord Stream u Putina. Więc od wielu lat żyje on z pieniędzy Putina. Nominacja Gerharda Schrödera na szefa rady nadzorczej koncernu Rosnieft to jest jeden z bardzo jaskrawych przykładów – co najmniej na krawędzi – korupcji politycznej – powiedział sekretarz stanu w kancelarii premiera.