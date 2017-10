[TYLKO U NAS] E. Bojanowska: Rząd PiS wsłuchuje się w głos polskich seniorów

Rząd PiS wsłuchuje się w głos polskich seniorów i stara się wychodzić naprzeciw ich potrzebom – podkreśliła wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Polityk w środowych „Rozmowach niedokończonych” w TV Trwam mówiła o dotychczasowych dokonaniach rządu i wyzwaniach w obszarze polityki senioralnej.

Równocześnie dziś w Warszawie po raz drugi spotkali się seniorzy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Ma to także związek z 2. rocznicą działalności Dziennych Domów „Senior”. W wydarzeniu uczestniczy m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rząd podjął już wiele inicjatyw jedną z nich są darmowe leki dla seniorów, ale projektowane są kolejne rozwiązania – zapowiedziała wiceminister Elżbieta Bojanowska.

– Trzeba powiedzieć o innych działaniach, jakie są prowadzone. Poza programem „Leki 75 plus” – 600 mln zł – trzeba powiedzieć, że także budujemy sieć ośrodków wsparcia dla osób starszych. To są domy dziennego pobytu dla osób starszych i Kluby Seniora. Jest to najbardziej skierowane do starszych osób samotnych, żeby mogły wyjść z domu i spędzić czas z drugim ludźmi, spotkać drugiego człowieka, a także zjeść ciepły posiłek. Staramy się zbudować jak najwięcej ośrodków wsparcia w postaci domów, jak i klubów. Na przyszły rok mamy niebagatelną kwotę, bo 80 mln zł – powiedziała Elżbieta Bojanowska.