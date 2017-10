[TYLKO U NAS] A. Macierewicz: Nie wiem, czy Tuskowi i Schetynie zależy na dobru Ojczyzny

W zachowaniu Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny trudno jest mi dostrzec dążenie do dobrych rozwiązań dla Ojczyzny – powiedział w cotygodniowym felietonie dla TV Trwam „Głos Polski” Antoni Macierewicz. Minister obrony narodowej odniósł się również do sytuacji polskiego wojska w czasach rządów PO-PSL.

W ostatnim czasie miałem wiele pracy, jednak mogę powiedzieć, iż jestem pełen optymizmu, że można wydobyć Polskę z tak olbrzymiej przepaści, w jaką próbowali strącić ją poprzednio rządzący, czyli Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe – powiedział Antoni Macierewicz.

– Dzisiaj PO i PSL nazywają się opozycją. Chociaż mam wrażenie, że niewiele mają wspólnego z opozycją. Opozycja wiąże się z systemem, w którym są ludzie, którzy w równym stopniu dążą do dobra Ojczyzny, dobra narodu i dobra podstawowych rozwiązań, jakie przed nami stoją, chociaż różnie je widzą. Czy Donald Tusk i Grzegorz Schetyna są ludźmi, którzy mają na uwadze przede wszystkim dobro Ojczyzny? Nie wiem. I mówię to z absolutnym przekonaniem. Trudno mi jest w ich zachowaniu dostrzec dążenie do dobrych rozwiązań dla Ojczyzny – powiedział minister obrony narodowej.