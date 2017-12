[TYLKO U NAS] B. Szydło: Ustawy o sieci szpitali oraz POZ mają prowadzić do zlikwidowania kolejek do lekarza

Reforma służby zdrowia kojarzy nam się powszechnie z tym, żeby po prostu nie było kolejek. Na to czekają pacjenci, na to czekają ludzie. Sieć szpitali i projekt o podstawowej opiece zdrowotnej ma doprowadzić do tego, że tych kolejek nie będzie – powiedziała w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja premier Beata Szydło.

Prezes Rady Ministrów jako dwie najważniejsze ustawy w całym procesie zmian w służbie zdrowia wymieniła: wprowadzenie darmowych leków dla seniorów po 75. roku życia oraz zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w perspektywie kilku lat.

– Najważniejsza ustawa, z której ja w całym tym systemie zmian w służbie zdrowia chyba najbardziej się cieszę, to są dwie ustawy: pierwsza to są darmowe leki dla seniorów „75 plus”, bo ulżyliśmy ludziom, którzy mają najniższe dochody i którzy większość swoich emerytur wydają po prostu na lekarstwa, a druga to jest ustawa przeznaczająca do 6 proc. PKB w ciągu 4 lat na służbę zdrowia. To jest realne zwiększenie środków, nakładów finansowych na służbę zdrowia – akcentowała premier.

Politycy PO, którzy teraz krytykują rząd za – ich zdaniem – zbyt wolne zwiększanie nakładów na służbę zdrowia, sami przez 8 lat nie zrobili nic, aby to wydatkowanie zwiększyć – przypomniała premier Szydło.

– Żadnych takich przełomowych reform nie było wprowadzanych w ciągu tych 8 lat. Myślę, że polityka „ciepłej wody w kranie”, bo tak było za czasów rządów PO-PSL, czyli nie wchodźmy w problemy, nie próbujmy robić trudnych reform, tylko cieszmy się PR-em, cieszmy się popularnością, do pewnego momentu to działało, a potem przestało, ale te 8 lat zaniechań niestety doprowadziło do tego, że trzeba było w ciągu tych zaledwie dwóch lat podjąć naprawdę bardzo poważne reformy i przeprowadziliśmy je z sukcesem – zaznaczyła szefowa rządu.

RIRM