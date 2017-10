Trwa spotkanie prezydenta i prezesa PiS

W Belwederze trwa spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy dotyczą kształtu reformy wymiaru sprawiedliwości. To już trzecie spotkanie prezydenta i lidera PiS dotyczące reformy sądownictwa.

Ostatnie spotkanie odbyło się 22 września przed przedstawieniem przez prezydenta projektów ustaw dotyczących SN i KRS. Pierwsze odbyło się na początku września.

Poseł PiS Stanisław Piotrowicz, szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powiedział, że ma nadzieję, iż dojdzie do porozumienia ws. reformy wymiaru sprawiedliwości.

– Bardzo ważne jest to, że pan prezes Jarosław Kaczyński i pan prezydent Andrzej Duda rozmawiają. Wszak z obydwu stron padają deklaracje o konieczności głębokich reform – nie tylko strukturalnych, ale również personalnych w wymiarze sprawiedliwości. Rozmowy, czasami rozciągnięte w czasie, pozwalają na pewne przemyślenia, refleksje. Dlatego też napawa optymizmem to, że rozmowy są kontynuowane. Chciałbym wierzyć, że dojdzie do konsensusu satysfakcjonującego zarówno pana prezydenta, jak i ugrupowanie rządzące – mówił szef sejmowej komisji sprawiedliwości.

Prezydent Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. We wtorek zostały one skierowane do konsultacji. Przygotowanie projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent zapowiedział w lipcu po zawetowaniu dotyczących tych kwestii ustaw autorstwa PiS.

