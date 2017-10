[TRANSMISJA] Trwają Eucharystie poprzedzające odmawianie różańca na granicach Polski

W kościołach wszystkich diecezji na obrzeżach Polski trwają Eucharystie poprzedzające narodową modlitwę różańcową. Następnie uczestnicy inicjatywy „Różaniec do Granic” będą adorować Najświętszy Sakrament.

O godzinie 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa w specjalnych strefach modlitwy przy fizycznej granicy Polski.

Trzeba wziąć różaniec w dłonie, bo do tego wezwała nas Matka Najświętsza – tłumaczył w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam Łukasz Witkiewicz, współorganizator inicjatywy „Różaniec do Granic”.

– Ustawimy się jednego dnia, o jednej godzinie na granicy Polski i będziemy odmawiać różaniec. Odmówimy 4 części – dwie z błogosławieństwem dla Polski, a dwie z błogosławieństwem dla sąsiadów i świata. To jest choćby po to, by stanąć na granicy i powiedzieć: „Maryjo, jesteśmy Ci wierni! My, Polacy, odmawiamy różaniec!” – powiedział Łukasz Witkiewicz.