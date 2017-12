Świerk z Polski na Placu Świętego Piotra

W czwartek na Placu Świętego Piotra w Watykanie rozbłysła choinka, którą ofiarowali Ojcu Świętemu leśnicy z Polski. Papież podziękował za dar i poświęcił nasiona, które zostały pozyskane z obumarłych drzew w Puszczy Białowieskiej. Posłużą one do wyhodowania sadzonek, które zostaną zasadzone na terenach zniszczonych przez kornika drukarza.

Świerk, który stał się watykańską choinką nie jest przypadkowym drzewem. Został wybrany przez leśników z Olsztyna oraz ordynariusza diecezji ełckiej ks. bp Jerzego Mazura.

– Chcesz coś komuś podarować to daruj to, co masz najpiękniejsze i najlepsze – mówił ks. bp Jerzy Mazur.