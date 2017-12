Sukcesy Polaków w badaniach nad wykrywalnością nowotworów

Naukowcy przekonują, że wkrótce rak jajnika będzie możliwy do zdiagnozowania w bardzo wczesnym stadium jego zaawansowania i to za pomocą testów krwi. Odkrycia dokonali polscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo diagnostyka nowotworów jajnika będzie o wiele szybsza. We wczesnym wykryciu mają pomów specjalne testy krwi.

– Nasz test opiera się o wiele parametrów. Nie jest opary tylko i wyłącznie o jedną cząsteczkę, tylko jest oparty o 7 cząsteczek mikro RNA. Dzięki temu i dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z zakresu analizy danych, jesteśmy w stanie skonstruować test, który jest bardziej skuteczny niż to, co my do tej pory mogliśmy stworzyć – zaznaczył Konrad Stawiski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

– Innowacja polega na tym, że nasze narzędzie wykrywa raka jajnika bez względu na ich typ histopatologiczny, czyli nie ważne, jaki jest to rodzaj guza, to jesteśmy w stanie to wykryć. Po drugie, wykrywamy tego raka bez względu na to, jakie jest de facto jego zaawansowanie, czyli wykrywamy to, co jest tak naprawdę ważne w diagnostyce raka jajnika, wczesne postaci choroby – powiedział prof. Wojciech Fendler, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.