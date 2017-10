Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei samochodów

Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową zatrzymali pięciu podejrzanych o kradzieże samochodów i odzyskali trzy auta – dowiedziała się PAP. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Zatrzymani mężczyźni: 22-letni Michał N., 23-letni Karol Ż., 25-letni Paweł J., oraz 26-letni Marek K., usłyszeli w prokuraturze zarzuty kradzieży trzech pojazdów. Dodatkowo Karol Ż. usłyszał zarzut paserstwa. Piąty z zatrzymanych, 26-letni Łukasz W., będzie odpowiadał za współudział w kradzieży z włamaniem oraz za niestosowanie się do zakazu sądowego dotyczącego prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową ustalili, że członkowie grupy skradli w Wiedniu forda galaxy o wartości ok. 170 tys. zł. Bezpośrednio po kradzieży jeden z mężczyzn miał sprowadzić samochód do Polski. Został zatrzymany na trasie pod Nadarzynem.

„Wtedy też doszło do zatrzymania pozostałych członków grupy, którzy wracali do kraju toyotą avensis. Podczas przeszukania ich toyoty, policjanci zabezpieczyli urządzenia i narzędzia służące do kradzieży pojazdów, ukryte w plastikowych osłonach samochodu. Dodatkowo w aucie znajdowały się dwa ekspresy do kawy, które zostały skradzione wraz z fordem galaxy” – powiedział PAP rzecznik komendanta stołecznego policji kom. Sylwester Marczak.

W wyniku kolejnych działań policjantów w garażu na warszawskiej Pradze Północ zabezpieczono skradziony kilka dni temu w Wiedniu samochód ford s-max o wartości 150 tys. zł. Policjanci także zabezpieczali na Pradze północ, ford mondeo o wartości 140 tys. zł który był zaparkowany na parkingu strzeżonym. Według ustaleń policjantów do polski z Austrii trafił pod koniec sierpnia.

PAP/RIRM