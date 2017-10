Środowiska lewackie oraz obrońcy życia będą manifestować na ulicach polskich miast

Feministki oraz środowiska liberalno-lewicowe organizują dziś tzw. „czarny wtorek”. To kontynuacja akcji sprzed roku. Wówczas na ulicach domagano się liberalizacji prawa aborcyjnego. Dziś odbędą się marsze i manifestacje. Ich uczestnicy będą ubrani na czarno. Kontrmanifestacje zapowiedzieli też obrońcy życia.

Organizatorzy „czarnego wtorku” będą zbierali podpisy pod projektem komitetu „Ratujmy Kobiety 2017”. Feministki chcą dopuścić możliwość zabicia dziecka w 12. tygodniu życia. Ponadto postulują wprowadzenie tzw. edukacji seksualnej do szkół i darmowy dostęp do antykoncepcji.

Kobiety skupione wokół środowisk lewackich uważają, że projekty zakazujące aborcji odbierają im wolność i godność. Obecnie trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”, który wykreśla przesłankę eugeniczną.

Krzysztof Kasprzak, członek zarządu fundacji „Życie i Rodzina”, zapowiada, że podczas dzisiejszych kontrmanifestacji ich uczestnicy będą chcieli pokazywać prawdę o tzw. aborcji.

– Będziemy obecni w co najmniej 10 miastach obok zgromadzeń „czarnych protestów”. Będziemy pokazywać prawdę o aborcji, a także będziemy pokazywać, że to nie feministki bronią kobiet, tylko my. Tak się składa, że najwięcej kobiet na świecie ginie w wyniku aborcji. Właśnie najwięcej aborcji dokonywanych jest na dziewczynkach, więc pokazujemy, że to my ratujemy kobiety przed aborcją. Będziemy zbierać podpisy. Doświadczenie np. z Warszawy, gdy nasza warszawska komórka zbierała podpisy koło tych pań, które zbierały podpisy pod projektem „Ratujmy kobiety”, pokazuje, że jesteśmy w stanie zebrać o wiele więcej podpisów wówczas, gdy panie głoszą swoje poglądy – wskazuje Krzysztof Kasprzak.