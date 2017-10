Śląskie: Cenne znaleziska przy okazji porządków w parafii w Pogwizdowie

XVIII-w. księgi, stare łacińskie mszały, niemieckie protokoły przedślubne, a także dawne ornaty, odnaleziono podczas porządków w budynkach parafialnych przy kościele św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie – podały służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej.

Podczas porządków proboszcz ks. Karol Mozor wraz ze współpracownikiem Radosławem Wujakiem natknęli się w jednym z pomieszczeń na stare pudła. Gdy wyjęli jedno okazało się, że są w nim cenne dokumenty.

„Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że w środku są księgi sprzed powstania tutejszej parafii w 1785 r., czyli z czasów istnienia lokalii. To zachęciło nas by spojrzeć do kolejnych pudeł. W sumie było ich siedem. Zawierały materiały z lat 1785 do 1972. W jednym znajdowały się też dwa piękne, łacińskie mszały” – powiedział proboszcz ks. Karol Mozor.