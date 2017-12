Sejm: Służba Ochrony Państwa zastąpi Biuro Ochrony Rządu

Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Służby Ochrony Państwa. Nowa formacja zastąpi działające obecnie Biuro Ochrony Rządu. Jej zadaniem w dalszym ciągu będzie ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji. Ma jednak uzyskać uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze.

Działania, jakie 10 kwietnia 2010 r. podejmował BOR jasno pokazały, w jak złym stanie znajduje się ta formacja – wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

– Czymś zupełnie kompromitującym jest to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 r., a jeszcze bardziej kompromitującym jest to, że były prezydent Bronisław Komorowski nagrodził kolejną gwiazdką generalską ówczesnego szefa BOR. Z tym dziadostwem trzeba skończyć – podkreślił szef MSWiA.