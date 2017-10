„Rzeczpospolita”: Poczta Polska walczy o paczki

Państwowy operator Poczta Polska rzuca wyzwanie firmom kurierskim. Rusza z największą od blisko 15 lat inwestycją – informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Jak czytamy, Poczta Polska uruchamia wielką sortownię paczek za 50 mln złotych, a w ciągu kilku lat chciałaby zainwestować w kolejne. Mają dać jej przewagę na rynku firm kurierskich. Nowa, już trzecia sortownia pozwoli obsłużyć do 2,5 mln paczek miesięcznie. Jak pisze „Rzeczpospolita”, Poczta liczy, że dzięki temu zwiększy liczbę przesyłek, które do niej trafiają, z 66 mln w 2016 r. do 110 mln za cztery lata i utrzyma 20 proc. dynamikę wzrostu sprzedaży takich usług.

Dziś państwowy operator to dopiero czwarty gracz pod względem przychodów na wartym ponad 5 mld zł rynku paczek. Jego udział szacuje się na 15 proc. Liderami są gracze z zagranicy: francuski DPD, niemiecki DHL i amerykański UPS – informuje gazeta.

Według „Rzeczpospolitej” państwowa spółka zarządzana przez Przemysława Sypniewskiego ma jednak ambicje, aby odebrać rywalom utracony rynek. Stąd m.in. zakup w Niemczech skomplikowanego sortera, który zostanie uruchomiony w przyszłym roku w Zabrzu.

Branża kuriersko-paczkowa to łakomy kąsek – czytamy. Napędza ją handel internetowy. Polacy na zakupy w sieci wydają już nawet 40 mld zł rocznie, a sprzedaż online rośnie w dwucyfrowym tempie, nie zostawiając firmom kurierskim wyboru – informuje „Rzeczpospolita”.

PAP/RIRM