Rzecznik rządu: Prezydent Bułgarii podziękował premier za wsparcie w walce z kryzysem migracyjnym

Prezydent Bułgarii Rumen Radew w trakcie czwartkowej rozmowy z premier Beatą Szydło podziękował za wsparcie w walce z kryzysem migracyjnym – poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek. Wśród tematów rozmów wymienił także Brexit i kwestię dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Kancelaria Premiera poinformowała w komunikacie na stronie internetowej, że wśród tematów czwartkowej rozmowy w Warszawie znalazły się także współpraca bilateralna, unijny budżet oraz współpraca w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa energetycznego oraz współpraca regionalna.

Jak poinformował premier Beata Szydło rozmawiała z prezydentem Bułgarii m.in. o przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych UE i negocjacjach dotyczących budżetu, które przypadną m.in. na czas prezydencji bułgarskiej w 2018 r.

„Przywódcy zgodzili się, co do tego, iż należy dążyć do utrzymania tych instrumentów finansowych, które dotychczas sprawdziły się i przyczyniają się do wyrównywania szans, a także poziomu rozwoju pomiędzy Europą Zachodnią a krajami stosunkowo niedawno przyjętymi do UE z Europy Środkowo-Wschodniej” – podkreślił Rafał Bochenek.

„Prezydent Bułgarii podziękował premier Beacie Szydło za zaangażowanie i wsparcie Bułgarii w walce z kryzysem migracyjnym i dostrzegł, że wreszcie spojrzenie na ten problem niektórych państw UE zaczyna się zmieniać” – dodał.