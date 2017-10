Rząd opowiedział się za wyższą kwotą wolną od podatku

Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla najmniej zarabiających. Podniesiono też limit ograniczający stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców.

Zmiany te, to jedne z wielu zawartych w projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych przyjętym dziś przez rząd.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Abramowicz, szef parlamentarnego zespołu n a rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, wskazał na antenie Radia Maryja, że podniesienie kwoty wolnej to realizacja kolejnej obietnicy wyborczej.

– Wykonujemy swoje zobowiązania z kampanii wyborczej, podnosimy – już po raz kolejny – tę kwotę do 8 tys. zł. Nie jest to kwota wolna dla wszystkich. Docelowo chcemy, żeby tę kwotę podnosić dla wszystkich Polaków, wszystkich podatków, ale w tej chwili nie mamy możliwości budżetowych. Jednak podnosimy kwotę dla ogromnej rzeszy Polaków, głównie będą to emeryci i ludzie, którzy dzisiaj zarabiają tak mało, że nie starcza im nawet na pokrycie tzw. wydatków socjalnych – tłumaczył parlamentarzysta.